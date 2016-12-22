На Невском проспекте в Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов
Общество, 09:03
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На Невском проспекте в Петербурге автомобиль въехал в группу пешеходов
Возле Казанского собора в Санкт-Петербурге автомобиль Ford Mondeo в ночь на 31 августа выехал на тротуар и сбил там четырех пешеходов. Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, в результате инцидента никто не погиб — все пострадавшие госпитализированы с травмами средней степени тяжести.По данным издания «Водитель Петербурга», ехавший по Невскому проспекту Ford начал разворачиваться в районе Казанского моста, однако при попытке совершить этот маневр выехал на тротуар. Там он наехал на людей, сломал забор и снес торговую палатку.