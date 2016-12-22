СМИ сообщили о взрыве пассажирского автобуса в турецком городе Измир

В турецком городе Измире прогремел взрыв в пассажирском автобусе. Об этом сообщает агентство Dogan.

По данным агентства, инцидент произошел в районе Буджа. Взрыв прогремел, когда автобус проезжал мимо мусорных контейнеров. Агентство отмечает, что в транспортном средстве было немного людей. Причина взрыва пока неизвестна.

В июле на юго-востоке Турции, в провинции Хяккари, прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало в тот момент, когда мимо него проезжал автомобиль с солдатами. Как сообщал Reuters, взрыв произошел тогда, когда автомобиль пересекал округ Юксекова провинции Хяккари, на границе с Ираком и Ираном. В результате случившегося 17 человек получили ранения.

