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У побережья Мексики сформировался тропический шторм «Лидия»
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У побережья Мексики сформировался тропический шторм «Лидия»
Общество, 08:39
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У побережья Мексики сформировался тропический шторм «Лидия»

В Тихом океане в 290 км к юго-востоку от мексиканского штата Нижняя Калифорния сформировался тропический шторм «Лидия». Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), передает Reuters.

По данным NHC, шторм двигается в северо-западном направлении со скоростью примерно 11 км/ч. Максимальная скорость ветра составляет около 64 км/ч. По прогнозам центра, «Лидия» достигнет берега к вечеру четверга, 31 августа.

«Лидия» по-прежнему может превратиться в ураган еще до того, как достигнет берега», — заявили в NHC.

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На территорию США в конце августа обрушился ураган «Харви». Его считают мощнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. В результате урагана погибли 30 человек.
 

Теги: Калифорния , тропический шторм
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