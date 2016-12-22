У побережья Мексики сформировался тропический шторм «Лидия»

В Тихом океане в 290 км к юго-востоку от мексиканского штата Нижняя Калифорния сформировался тропический шторм «Лидия». Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC), передает Reuters.

По данным NHC, шторм двигается в северо-западном направлении со скоростью примерно 11 км/ч. Максимальная скорость ветра составляет около 64 км/ч. По прогнозам центра, «Лидия» достигнет берега к вечеру четверга, 31 августа.

«Лидия» по-прежнему может превратиться в ураган еще до того, как достигнет берега», — заявили в NHC.

На территорию США в конце августа обрушился ураган «Харви». Его считают мощнейшим за последние 12 лет. Скорость ветра в центре урагана достигала 200–208 км/ч. В результате урагана погибли 30 человек.

