Новый глава Uber рассказал о сроках выхода компании на IPO

Пришедший на смену Трэвису Каланику новый глава Uber Дара Хосровшахи сообщил, что компания намерена выйти на IPO в течение 18 — 36 месяцев. Об этом он рассказал на своем первом совещании с сотрудниками компании, пишет Financial Times.

На совещании он также заявил, что «компания должна измениться». Таким образом он прокомментировал обвинения в адрес компании в сексизме и коррупции. Кроме того, Хосровшахи рассказал, что намерен сосредоточиться на «приведении бизнеса в форму». В числе планов нового главы Uber — возврат доли на рынке, отбитой конкурентом Lyft.

Дара Хосровшахи был назначен главой Uber накануне, 30 августа. Его предшественник и основатель компании Трэвис Каланик покинул свой пост из-за обвинений в сексизме и создании негативной корпоративной культуры в Uber. Непосредственным поводом для ухода с поста стало письмо инвесторов, которые обвинили Каланика в том, что он втянул компанию в публичные скандалы и подверг ее юридическим рискам.