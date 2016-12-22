Владельцы химического завода в Техасе предупредили об угрозе взрыва

Последствия урагана «Харви» на юге США могут привести к взрыву на химическом предприятии компании Arkema в городе Кросби, штат Техас. Об этом говорится в сообщении компании.

На химическом предприятии в Кросби производятся органические пероксиды. Как пояснили в компании, произведенная продукция по нормативам должна храниться при низкой температуре. Однако ураган «Харви» привел к прекращению подачи электричества на территорию завода, из-за чего охлаждающие установки отключились. Доступ к хранилищу химикатов ограничен из-за наводнения.

Как утверждают в Arkem, «компания делает все возможное для поддержаний условий хранения, пока ураган не прекратится». Температура каждой отдельной цистерны с химикатами контролируется отдельно. В то же время, предупредили в компании, «вероятность химической реакции, которая приведет к пожару или взрыву, является реальной».

Как сообщает WSJ, в окрестностях завода уже началась эвакуация. Руководство завода организовало экстренную пресс-конференцию. По словам исполнительного директора завода, Ричарда Роу, с предприятия были эвакуированы порядка 300 рабочих. В настоящее время решается вопрос об эвакуации всех жителей в радиусе 1,5 миль (2,4 км) от предприятия. Ситуация осложняется тем, что территория завода затоплена, глубина воды достигает 1,8 м.

Ураган «Харви», обрушившийся на юг США в ночь на 26 августа, стал самым сильным за последние 12 лет, со времен урагана «Катрина». Число жертв урагана, по некоторым данным. составляет до 40 человек. Власти Техаса оценили ущерб, нанесенный ураганом в $125 млрд. Гуманитарную помощь в пострадавшие районы уже направила Мексика.