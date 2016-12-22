В Забайкалье пропала группа туристов из Москвы

В Забайкальском крае пропала группа туристов, прибывшая на сплав по рекам хребта Кодар. Спасатели начали поиск туристов, говорится в сообщении регионально го управления МЧС.

Туристы не вышли на связь в условленное время 30 августа. Перед началом похода они оставили свои данные у спасателей, указав, дату планируемого завершения маршрута. «Однако в назначенное время туристы в поезд на указанной ими станции не сели, определенные для связи телефоны оказались недоступны», — сообщили в МЧС.

Как отметили спасатели, поиски туристов затруднены тем, что протяженность маршрута, по которому должна была пройти группа, составляет порядка 300 км. Для поисков пропавших в Забайкалье из Иркутска будет направлен вертолет Ми-8.

В середине августа на Камчатке в районе вулкана ​Плоский Толбачик пропала туристка. Она не вернулась обратно к группе после того, как туристы разошлись по округе для фотографирования. К ее поискам были привлечены спасатели и волонтеры. 15 августа она была найдена в 10 км от места сбора группы.