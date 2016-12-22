В Казахстане трое шахтеров погибли при выбросе метана

В Карагандинской области Казахстана в городе Шахтинск при выбросе метана погибли трое шахтеров. Об этом пишет Tengrinews со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова.

Инцидент произошел на шахте «Казахстанская» компании Arcelor Mittal Temirtau, около 4:00 по местному времени (1:00 мск). Всего в шахте в этот момент находились 136 человек. «По имеющейся на данный момент информации три человека без признаков жизни были обнаружены работниками шахты. На месте работают специалисты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности», — сообщил Иманкулов.

В Якутии на алмазном руднике «Мир» 4 августа произошло затопление. В результате спасательной операции удалось спасти 143 человека, но восьмерых горняков обнаружить не удалось. 26 августа поиски пропавших шахтеров были прекращены.