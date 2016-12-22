Фонд Ди Каприо пожертвовал $1 млн пострадавшим от урагана «Харви»

Благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо перевел $1 млн на помощь в восстановлении южных регионов США от последствий урагана «Харви». Об этом сообщает The Washington Post.

Деньги поступили на счет фонда Harvey Recovery Fund, который собирает пожертвования на помощь пострадавшим от стихии. Он был основан благотворительной организацией One Way, глава которой, Брайан Галлахер, лично выразил благодарность актеру за пожертвование. «Мы безмерно благодарны за щедрость Леонардо Ди Каприо и его фонда. Ответ на вызов, которым стал ураган «Харви», требует от нас лучшего — это именно то, чем является этот дар», — заявил Галлахер.

Как пишет издание, ранее на помощь пострадавшим районам страны средства пожертвовала актриса Сандра Буллок. Она также выделила в качестве поддержки $1 млн.

Ураган «Харви» стал самым мощным на территории США со времен урагана «Катрина» в 2005 году. Число жертв урагана, по последним данным, составляет около 40 человек. Власти Техаса, наиболее пострадавшего от стихии штата уже оценили стоимость ликвидации последствий «Харви» в $125 млрд. Свою гуманитарную помощь пострадавшим шататам уже пообещала оказать соседняя Мексика.