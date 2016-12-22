Неизвестный открыл огонь по полицейским в Калифорнии

В США в городе Сакраменто неизвестный, вооруженный автоматическим оружием обстрелял полицейских. В результате был убит один сотрудник правоохранительных органов, двое ранены, сообщает CBS Sacramento.

Инцидент произошел в одном из отелей города, Ramada Inn. Полицейские занимались поиском угнанной машины. Пропавший автомобиль был найден на стоянке отеля. Две находившиеся в нем женщины попытались скрыться от патрульных, однако их удалось задержать. Когда полицейские попытались проникнуть в сам отель, где, предположительно, находился сообщник угонщиков, по ним открыли огонь.Подозреваемый, находившийся в одном из номеров, открыл по ним огонь из «мощной винтовки». После этого он выбежал на балкон и начал стрелять по полицейским, находившимся вокруг здания.

Фотографию с места стрельбы опубликовал телеканал ABC7.

После перестрелки, в результате которой мужчина был ранен, полиции удалось его задержать. Отель был окружен. Как предполагают в полиции, в нем могут находиться еще несколько подозреваемых в причастности к преступлению. Как сообщает Business Insider со ссылкой на представителя властей, в операции задействованы более ста полицейских.

В начале августа стрельба произошла в спортивном комплексе в штате Нью-Джерси в США. В результате были убиты четыре человека.