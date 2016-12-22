Тереза Мэй пообещала задержаться на посту премьер-министра после Brexit

Тереза Мэй не намерена покидать пост премьер-министра Великобритании после выхода страны из ЕС. По ее словам, она планирует остаться главой британского правительства «на долгий срок», сообщает SkyNews.

Мэй заявила, что намерена пойти на выборы в качестве лидера Консервативной партии и в 2022 году. «Я нахожусь на посту премьера долгий срок, поскольку у Великобритании есть долгосрочная проблема. Мы должны обеспечить достойное проведение Brexit, сделав эту сделку справедливой для жителей нашей страны», — заявила она.

По ее словам, британское правительство должно убедиться, что и после выхода из ЕС Великобритания «продолжит торговлю по всему миру и останется на занимаемых ею высоких позициях».

Официальное уведомление о начале процесса выхода Великобритании из состава ЕС было направлено в Брюссель в марте 2017 года. Как ожидается, переговоры о выходе страны из союза должны занять порядка двух лет. Как стало известно в начале августа, Лондон уже выразил готовность оплатить свои финансовые обязательства перед ЕС в размере $47 млрд.