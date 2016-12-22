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Макрон признал общение с Эрдоганом проблемой в работе президентом Франции
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Макрон признал общение с Эрдоганом проблемой в работе президентом Франции
Политика, 02:16
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Макрон признал общение с Эрдоганом проблемой в работе президентом Франции

В интервью французскому изданию Le Point, которое цитирует Reuters, глава Франции Эмманюэль Макрон признался, что в работе президента есть свои недостатки. Среди этих недостатков — необходимость регулярного общения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Журналист обратился к Макрону с вопросом о том, пытается ли он показать себя «крутым парнем» на мировой политической арене. В ответ Макрон заявил: «Знаете, политическая арена не такая уж и крутая». Когда же его попросили привести примеры возникающих в его работе трудностей, он упомянул президента Турции. «Я один из тех, кому приходится говорить с Эрдоганом каждые 10 дней», — ответил Макрон. Что именно он имел в виду, французский президент не пояснил.

Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подвергался критики со стороны европейских стран за ужесточение режима в Турции и попытки вмешательства в дела других государств. Так, о вмешательстве Эрдогана во внутренние дела Германии в августе заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. В ответ Эрдоган публично посоветовал министру «знать свое место».

Теги: Франция , Эмманюэль Макрон
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