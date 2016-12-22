Лавров по телефону обсудил с Тиллерсоном санкции против КНДР

Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове и последние ракетные испытания в КНДР, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. Лавров подчеркнул, что Россия выступает против усиления санкций в отношении Пхеньяна.
В разговоре Лавров и Тиллерсон сошлись во вмении о том, что действия Пхеньяна стали «грубым нарушением» резолюций Совета безопасности ООН.
«При этом Лавров вновь акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями. Одновременно подчеркнуто, что дальнейшее усиление санкционного давления на КНДР Россия считает контрпродуктивным и опасным», — говорится в сообщении МИД.
Также представители Москвы и Вашингтона во время разговора затронули ситуацию в Сирии и дипломатический кризис в Персидском заливе.
Накануне, 30 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным решение северокорейской проблемы с помощью диалога. Также после ракетного запуска в КНДР он рассказал, что «рассматривает все варианты» действий в ответ на действия Пхеньяна.
Ракета, запущенная КНДР 29 августа, нарушила границы Японии, пролетев над северными регионами острова Хоккайдо. После этого она распалась на три части и упала в Тихом океане в 1180 км к востоку от побережья Японии. В связи с пролетом ракеты власти страны рекомендовали японцам, проживающих в районе пролета ракеты, «укрыться в подвалах и убежищах».