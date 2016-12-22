Российский космический аппарат снял ураган «Харви» с орбиты
Общество, 00:24
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Российский космический аппарат снял ураган «Харви» с орбиты
Российский космический аппарат «Метеор-М» №2 зафиксировал продвижение урагана «Харви» у берегов США. Фотографии, сделанные аппаратом, в своем Twitter выложил «Роскосмос».
Фотографии показывают то, как ураган из акватории Мексиканского залива надвигается на территорию Соединенных Штатов. Снимки сделаны с с 24 по 29 августа.
Ураган «Харви» обрушился на южное побережье США в ночь на 26 августа. Он стал самым сильным за последние 12 лет, со времен урагана «Катрина». 28 августа эксперты Bloomberg оценили ущерб от последствий стихии в $30 млрд. По последним данным, число жертв урагана составляет порядка 30 человек.