В Краснодаре при аварии на остановке пострадали пять человек

В Краснодаре иномарка после ДТП врезалась в остановку. В результате аварии пострадали пять человек, еще один погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.
На дороге автомобиль Nissan столкнулся с KIA. После этого Nissan , в котором находились четыре человека, влетел в остановку. «Двое пострадавших на остановке. В автомобиле Nissan находились четыре человека, один из них погиб, еще трое госпитализированы», — сообщили в полиции.
Как уточняет «Интерфакс», за рулем автомобиля Nissan находился 17-летний молодой человек без водительских прав. Вторая участвовавшая в ДТП машина, KIA, после столкновения врезалась в металлический отбойник.
Ранее в Москве, вечером в среду, 30 августа, грузовик МАЗ врезался в пешеходов в центре города. В результате были госпитализированы два человека, водитель грузовика задержан. Среди пострадавших в аварии оказалась певица Линда.