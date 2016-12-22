Курбатова рассказала о причине ее высылки с Украины

Российская журналистка Анна Курбатова заявила, что причиной ее выдворения с Украины стало «неправильное» наименование конфликта в Донбассе. Об этом она рассказала в эфире «Первого канала».

Как рассказала журналистка, в официальной бумаге причиной ее выдворения названа угроза «национальной безопасности Украины и ее суверенитету». Однако устно представители Службы безопасности Украины (СБУ), по ее словам, объяснили, что этот акт связан с неправильным наименованием конфликта в Донбассе — в посвященном дню независимости Украины сюжете он был назван «гражданской войной». Это, как отметила журналистка, было главной причиной ее высылки. «Объяснили, что как угодно: российская агрессия и всевозможные синонимы, связанные с Россией, можно, а вот «гражданская война» — нельзя», — рассказала Курбатова.

30 августа стало известно, что журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что Анна Курбатова была задержана СБУ за антиукраинскую пропаганду, а властями готовилась ее высылка за пределы страны. В СБУ подчеркнули, что все действия в отношении журналистки были в рамках закона. 26 августа Курбатова появилась в базе данных сайта «Миротворец», где обвинялась в антиукраинской пропаганде, манипулировании и тенденциозном изложении информации. СБУ запретила ей въезд на территорию Украины.