Курбатова рассказала о причине ее высылки с Украины

Российская журналистка Анна Курбатова заявила, что причиной ее выдворения с Украины стало «неправильное» наименование конфликта в Донбассе. Об этом она рассказала в эфире «Первого канала».
Как рассказала журналистка, в официальной бумаге причиной ее выдворения названа угроза «национальной безопасности Украины и ее суверенитету». Однако устно представители Службы безопасности Украины (СБУ), по ее словам, объяснили, что этот акт связан с неправильным наименованием конфликта в Донбассе — в посвященном дню независимости Украины сюжете он был назван «гражданской войной». Это, как отметила журналистка, было главной причиной ее высылки. «Объяснили, что как угодно: российская агрессия и всевозможные синонимы, связанные с Россией, можно, а вот «гражданская война» — нельзя», — рассказала Курбатова.
30 августа стало известно, что журналистку задержали и увезли в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что Анна Курбатова была задержана СБУ за антиукраинскую пропаганду, а властями готовилась ее высылка за пределы страны. В СБУ подчеркнули, что все действия в отношении журналистки были в рамках закона. 26 августа Курбатова появилась в базе данных сайта «Миротворец», где обвинялась в антиукраинской пропаганде, манипулировании и тенденциозном изложении информации. СБУ запретила ей въезд на территорию Украины.
29 августа 2017 года Служба безопасности Украины подтвердила выдворение из страны двух испанских журналистов — Мануэля Анхеля Састре и Антонио Памплиеги из-за их «антиукраинской деятельности». «Да, это правда. Им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях», — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
15 августа 2017 года стало известно о том, что из Украины выслана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян. Журналистка заявила РБК, что ее высылка с территории Украины связана с тем, что она выпускала сюжеты, «после которых российские граждане массово едут воевать в Донбасс».
26 июля 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналистку телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» Марию Князеву и запретила ей въезд сроком на три года. В сообщении СБУ отмечалось, что Князева работала на Украине под псевдонимом Саушкина и собирала информацию о ситуации в стране, деятельности высших органов власти и украинских силовых структур. В СБУ отметили, что она в своей работе использовала связи с «пророссийски настроенными представителями украинских СМИ и экспертами».
В июле 2015 года корреспондента «Первого канала» Александру Черепнину депортировали с территории Украины и запретили въезд в страну на три года. По мнению СБУ, журналистка занималась «организацией и съемками постановочных сюжетов».
В марте 2015 года корреспондент российского «Пятого канала» Леонид Муравьев был выдворен сотрудниками СБУ за пропагандистские материалы о конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что он якобы планировал занять должность выпускающего редактора программы «Подробности недели» на украинском телеканале «Интер».
В феврале 2015 года в Киеве сотрудники СБУ без объяснения причин задержали журналистов "Первого канала" Елену Макарову и Сергея Коренева и телекомпании НТВ Андрея Григорьева. По данным СБУ, их должны были отправить в Россию с дальнейшим запретом въезда на Украину в течение пяти лет. На следующий день стало известно, что все трое вернулись в Россию.
В январе 2015 года корреспондент LifeNews Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве. Журналисток выдворили из страны и запретили им въезд в страну в течение пяти лет.
В августе 2014 года украинские власти депортировали из страны сотрудницу видеоагентства Ruptly, гражданку США Алину Епримян. Она работала в селе Ракошино Закарпатской области, где снимала сюжет о протестах против мобилизации военнообязанных.
В июле 2014 года СБУ задержала стрингера RT Грэма Филлипса в Донецке и после допроса огласила ему решение о принудительном выдворении с запретом въезда на три года. По словам Филлипса, он даже не получил документа о запрете.
В мае 2014 года журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко были задержаны Национальной гвардией Украины под Краматорском, где велись бои киевских силовиков с местными ополченцами. Украинские власти обвинили их в содействии «терроризму» на востоке страны. Позднее журналистов выдворили с территории Украины и запретили им въезд.