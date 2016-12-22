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В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских
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В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских
Общество, 21:26
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В Краснодаре задержали третьего подозреваемого в нападении на полицейских

Полиция Краснодара задержала третьего подозреваемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов 28 августа, сообщает РБК Юг со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентству «Интерфакс» также подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) факт задержания третьего подозреваемого в нападении. «В ходе проведенной в Краснодаре спецоперации сотрудников полиции и Росгвардии задержан 25-летний Дмитрий Карачкин», — рассказала агентству представитель регионального управления СКР.

Нападение на сотрудников полиции и Росгвардии произошло 28 августа. Полицейские остановили машину Toyota Camry для проверки документов В машине находились трое — водитель и двое пассажиров. Водитель во время проверки документов ударил полицейского, а затем открыл стрельбу из травматического оружия. Один из полицейских был ранен в голову и в шею. Водителю и второму пассажиру удалось сбежать. Первый подозреваемый был задержан спецназом утром 30 августа. Им оказался 21-летний водитель машины, устроивший стрельбу — Никита Медведев. Затем в Краснодаре был задержан второй подозреваемый в нападении на полицейских и сотрудников Росгвардии. По информации РБК Юг, им оказался ранее судимый Владислав Гмыря — лидер ультраправой националистической организации «Питбуль».

По факту нападения региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов) УК РФ.

Теги: задержание , Краснодар , нападение на полицейских
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