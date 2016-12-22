Консорциум с участием Apple предложил $18 млрд за чипы Toshiba

Возглавляемый американской компанией Bain Capital инвестиционный консорциум, в который входит Apple Inc, предложил $18 млрд за активы Toshiba Memory. Конкуренцию консорциуму составляют американский фонд частных инвестиций KKR & Co. и Western Digital Corp. Об этом сообщает Bloomberg.

Долгие переговоры консорциума и Toshiba Memory связаны с тем, что стороны не могут договориться о доле в капитале, которую будет контролировать японский производитель жестких дисков, уточняет Reuters.

Компания Toshiba Memory производит чипы, необходимые для производства iPhone и iPod. Таким образом, Apple планирует сохранить поставки от японской компании. Сделка необходима Apple, чтобы производство чипов не оказалось под контролем у основного конкурента — Samsung Electronics Co.

Toshiba в течение нескольких месяцев проводила переговоры о продаже производства чипов, чтобы покрыть многомиллиардные потери от банкротства энергетической компании Westinghouse, работающей в сфере ядерной энергетики в США. Westinghouse, принадлежащая корпорации Toshiba, подала на банкротство в марте 2017 года. На конец 2016 года компания имела обязательства на $9,8 млрд, сообщалаToshiba. Токийская фондовая биржа исключит акции компании из оборота, если деньги не будут найдены к марту 2018 года.