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Предложение нефти в США снизилось на 15% из-за урагана «Харви»
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Предложение нефти в США снизилось на 15% из-за урагана «Харви»
Бизнес, 19:02
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Предложение нефти в США снизилось на 15% из-за урагана «Харви»

Ураган «Харви» нанес урон сланцевой добыче в США, из-за чего рыночное предложение нефти снизилось на 15%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Больше всего пострадала добыча сланцевой нефти в месторождении Eagle Ford в Южном Техасе, где добывалось до 1,4 млн барр./сутки. Производство восстановят в течение нескольких недель. «Воздействие на сланцевую промышленность может продлиться надолго, учитывая катастрофические последствия урагана и прогнозируемого затопления, нарушивших логистические системы нефтяной отрасли», — заявил аналитик банка Morgan Stanley Бенни Вонг.

В настоящий момент более 15% перерабатывающих мощностей в Техасе закрыты из-за тропического шторма. Это привело к падению цены на нефть более чем на 2,5% с 25 августа, сейчас один баррель стоит $46,44. Как пишет издание, длительные перерывы в нефтепереработке могут привести к нехватке топлива в разных районах США.

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Как стало известно 27 августа, добыча нефти компаниями США в суточном выражении сократилась на 21,64%, с 1,75 млн до 1,31 млн барр./сутки. Также сократилась добыча газа на 25,71%, или на 23,4 млн куб. м в день. По информации Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), в Мексиканском заливе в сутки добывали около 98 млн куб. м газа.

Ураган «Харви» является сильнейшим за последние 12 лет в США. Стихийное бедствие обрушилось на юго-восточное побережье Штатов 25 августа. Скорость ветра в центре урагана достигала 210 км/ч. Жертвами урагана «Харви», по данным The New York Times, стали 30 человек. Президент США Дональд Трамп, прибывший 30 августа в Техас, заявил, что в истории США еще никогда не было ничего сравнимого с «Харви» по масштабам и «степени жестокости».
Теги: США , сланцевая нефть , ураган «Харви»
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