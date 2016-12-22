Предложение нефти в США снизилось на 15% из-за урагана «Харви»

Ураган «Харви» нанес урон сланцевой добыче в США, из-за чего рыночное предложение нефти снизилось на 15%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Больше всего пострадала добыча сланцевой нефти в месторождении Eagle Ford в Южном Техасе, где добывалось до 1,4 млн барр./сутки. Производство восстановят в течение нескольких недель. «Воздействие на сланцевую промышленность может продлиться надолго, учитывая катастрофические последствия урагана и прогнозируемого затопления, нарушивших логистические системы нефтяной отрасли», — заявил аналитик банка Morgan Stanley Бенни Вонг.

В настоящий момент более 15% перерабатывающих мощностей в Техасе закрыты из-за тропического шторма. Это привело к падению цены на нефть более чем на 2,5% с 25 августа, сейчас один баррель стоит $46,44. Как пишет издание, длительные перерывы в нефтепереработке могут привести к нехватке топлива в разных районах США.

Как стало известно 27 августа, добыча нефти компаниями США в суточном выражении сократилась на 21,64%, с 1,75 млн до 1,31 млн барр./сутки. Также сократилась добыча газа на 25,71%, или на 23,4 млн куб. м в день. По информации Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE), в Мексиканском заливе в сутки добывали около 98 млн куб. м газа.