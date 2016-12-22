Аналитики предложили ретейлерам следить за весом покупателей

Розничные сети могут повысить лояльность покупателей за счет продвижения здорового образа жизни и влияния на пищевые привычки покупателей. Об этом говорится в исследовании американской консалтинговой компании Oliver Wyman.

«Крупные розничные сети в состоянии повлиять на привычки своих клиентов, что не только положительно скажется на здоровье покупателей, но и позволит сетям улучшить свои финансовые показатели», — уверяют аналитики. По их мнению, этот способ выгоднее, чем традиционная программа лояльности, так как не требует больших затрат. Кроме того, товары под собственной торговой маркой, с большей долей вероятности, будут более рентабельными — расходы на производство продуктов с низким содержанием жиров и сахара обычно меньше, поясняется в исследовании.

В качестве возможных решений Oliver Wyman предлагают внедрение балльной системы пищевой ценности продуктов на полке. Поощрять физическую активность аналитики предлагают с помощью данных с носимых гаджетов покупателей, в частности, фитнес-трекеров. Например, начислять баллы на бонусную карту за каждые 10 тыс. пройденных шагов.

Согласно докладу Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2016 году», в России заболеваемость ожирением среди взрослых выросла в 2,3 раза с 2011 по 2015 год: со 123,65 случаев на 100 тыс. человек до 284,8 случаев. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году ожирение наблюдалось у 24% россиян старше 15 лет.