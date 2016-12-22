В ОАЭ закрыли дело снимавшего мечеть с дрона по просьбе Кадырова

Суд Абу-Даби закрыл уголовное дело в отношении российского режиссера Арика Манукяна, который был арестован властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за съемку мечети шейха Зайда с использованием дрона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Чечни.

В сообщении указывается, что дрон Манукяна был зафиксирован системой ПВО ОАЭ, которая подала сигнал в Службу безопасности страны. На суде представители Министерства обороны, МВД, Минтранса и Управления гражданской авиации ОАЭ выступили с исками против Манукяна. Режиссеру грозило лишение свободы на три и более года, а также крупный штраф.

После того как друзья Манукяна обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь освободить режиссера, Кадыров провел переговоры с представителями руководства ОАЭ. В ответ власти Абу-Даби освободили Манукяна и закрыли уголовное дело. «В настоящее время представители главы ЧР принимают меры с целью освобождения Манукяна от возможного штрафа. В самое ближайшее время, после завершения всех юридических формальностей, Манукян сможет вернуться домой», — указывается в сообщении.

В конце июля Манукян вместе со своим братом отправились в ОАЭ, чтобы снять свадебное видео для своих друзей. Во время съемки на фоне мечети шейха Зайда дрон Манукяна заметила охрана и вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские арестовали режиссера, его брата и родственника жениха, затем их доставили в участок. Там у них отобрали паспорта и телефоны, после чего они еще шесть дней сидели в камере. Позднее их перевели в судебную тюрьму, где они еще неделю находились в камере с десятком индийцев и пакистанцев. После обращения сотрудников посольства в ОАЭ арестованных россиян выпустили из тюрьмы и посадили под домашний арест.

Мечеть шейха Зайда, открытая в 2007 году, названа в честь основателя и первого президента ОАЭ шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна. В мечети могут находиться 40 тыс. человек. Высота четырех минаретов — около 107 м. Это одна из немногих мечетей в ОАЭ, куда могут входить немусульмане.