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Суд по просьбе казахстанского банка ввел наблюдение в компании «Настюша»
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Суд по просьбе казахстанского банка ввел наблюдение в компании «Настюша»
Бизнес, 17:48
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Суд по просьбе казахстанского банка ввел наблюдение в компании «Настюша»

Арбитражный суд Москвы по заявлению казахстанского банка Forte Bank (ранее назывался «Альянс Банк») ввел наблюдение в российской зерновой компании «Настюша», сообщает «РИА Новости».

Арбитраж включил задолженность перед Forte Bank на 798 млн руб. в реестр требований кредиторов «Настюши».

По словам представителя этого банка, задолженность подтвердили суды в Алма-Ате. Долг на 11 млн руб. позже признал и российский суд, отметил собеседник агентства.

С 2015 года зерновая компания, как поручитель по кредиту, не исполняет свои обязательства перед банком, уточнил представитель Forte Bank. Он просил суд отложить слушания для сверки взаиморасчетов. Ранее он заявлял в суде, что главным заемщиком по кредиту было казахстанское ТОО «Трансавто», и что оно погасило задолженность, однако доказательств не представило.

Против отсрочки слушания выступил представитель банка. Также свое несогласие с откладыванием слушания выразил участвовавший в заседании представитель Саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих. Он отметил, что несмотря на то, что в своем отзыве «Настюша» говорит о 24 млрд руб. активов, из «открытых данных известно», что у нее «отрицательный баланс в несколько миллиардов рублей». Он заключил, что затягивание с введением наблюдения осложнит исполнение обязательств перед кредиторами.

Временным управляющим «Настюши» суд назначил арбитражного управляющего Антона Никеева.

29 августа санируемый банк «Пересвет» сообщил о планах обанкротить торговый дом «Настюша» (поставщик хлеба, хлебобулочных изделий и кондитерской продукции в Москве и области, входит в ООО «Настюша»).

20 августа гендиректор «Настюши» Игорь Пинкевич был арестован на 1 месяц и 24 дня. Его подозревают в мошенничестве за задержку строительства жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2», которые застраивает «Настюша». В компании прошли обыски. Кроме Пинкевича арестовали еще несколько сотрудников, но их имена не назвали.

Структура «Настюши» — «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) занимается строительством жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» в Москве.

В «Настюше» считают арест Пинкевича попыткой рейдерского захвата со стороны строительной компании ГВСУ «Центр» и Промсвязьбанка девелоперского проекта ЖК «Царицыно». Следствие считает, что Пинкевич направлял деньги дольщиков ЖК на другие цели, что привело к задержкам в строительстве.

Теги: Казахстан , Арбитражный суд Москвы , ООО «Зерновая компания „Настюша“» , Forte Bank ...
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