Глава Минприроды признал существование мусорного коллапса в Подмосковье

В Подмосковье образовались несанкционированные свалки после того, как 23 июня в Балашихе закрыли мусорный полигон «Кучино». Это признал в разговоре с РБК министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. «Эта проблема возникла. Коллеги докладывали, что несанкционированных свалок возникло больше», — заявил чиновник.

Еще в день закрытия свалки источник в подмосковном правительстве предупреждал РБК, что теперь мусор начнут сваливать в лес, канавы и карьеры, поскольку площадки для замены балашихинского полигона нашли только на бумаге. Особенно острой будет проблема для ближнего Подмосковья. За первые шесть месяцев 2017 года в области уже выявили 52 незаконные свалки.

По словам министра, проблему решит строительство мусороперерабатывающих заводов и реконструкция полигонов. Мощности действующих полигонов позволяют распределить отходы, добавил Донской.

На полигон «Кучино» площадью более 50 га ежегодно свозили 600 тыс. т отходов, 90% мусора поступало из Москвы. Жители домов, расположенных рядом со свалкой, много лет жаловались на неприятный запах. 15 июня они рассказали о проблеме президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Через неделю глава государства на совещании с членами правительства в жесткой форме потребовал закрыть свалку, и 23 июня полигон перестал работать.

Мусор планировалось распределить на полигонах «Торбеево» (Люберецкий район), «Тимохово» (Ногинский район), «Храброво» (Можайский район) и «Алексинский карьер» (Клинский район).

Всего в Подмосковье захоранивается около 11 млн т мусора в год, в том числе 8 млн т из Москвы. В регионе работает 18 полигонов, большинство из них должно быть закрыто в ближайшие годы.