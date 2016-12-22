СК завел дело на экс-начальника автодорог Крыма

В отношении бывшего начальника ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (САД) Александра Сафронова заведено уголовное дело по использованию подложного документа при приеме на работу, говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму.

Как сообщили в ведомстве, Сафронов подозревается в использовании заведомо подложного документа для назначения на должность первого заместителя данного учреждения. До этого он был соучредителем и гендиректором коммерческой организации. Впоследствии Сафронов был назначен главой САД. Со своего поста он уволился по собственному желанию.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) возбуждено на основе материалов, собранных оперативниками УФСБ по Крыму и Севастополю, говорится в сообщении СКР. Как выяснил крымский портал «Примечания», постановление о возбуждении уголовного дела датируется 8 августа 2017 года.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств дела.

Как сообщает крымское агентство «Крыминформ», еще 29 августа Сафронов выступал с докладом о проблемах со строительством дорог на полуострове. Он жаловался на саботаж муниципальными властями выполнения госконтрактов по строительству дорог. На сайте агентства он назван начальником САД. В то же время агентство заметило, что местный общественный деятель Александр Талипов сообщил, что Сафронов уволился из учреждения еще 17 августа. На сайте САД начальник учреждения не указан, и.о. главы предприятия значится Александр Боченков.

ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» отвечает за осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог на полуострове. Также САД отвечает за строительство дорог в Крыму по линии ФЦП, в частности, федеральной трассы «Таврида». Максимальная стоимость ее строительства определена в 140 млрд руб.