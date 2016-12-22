Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,79 58,33 EUR Нал. 70,17 69,43 USD Бирж. 58,41 -0,43 EUR Бирж. 69,51 -0,93 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2008,88 +0,99% РТС 1084,41 +1,58% Brent 51,38 -1,10% DJIA 21878,37 +0,06% Nasdaq 6351,75 +0,79% FTSE 7365,26 +0,38%
СК завел дело на экс-начальника автодорог Крыма
Лента новостей
Генконсул рассказал о нюансах выдачи французских виз за 48 часов 19:45, Общество СБУ запретит въезд на Украину задержанной журналистке «Первого канала» 19:33, Политика Эдуард Худайнатов приступил к реорганизации своей корпорации 19:24, Бизнес МИД назвал провокацией депортацию журналистки «Первого канала» с Украины 19:21, Политика Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева 19:16, Бизнес «Зенит» расторг контракт с французским легионером 19:05, Спорт Следователь подал рапорт о признаках спаивания «пьяного» мальчика 19:04, Общество Предложение нефти в США снизилось на 15% из-за урагана «Харви» 19:02, Бизнес Аналитики предложили ретейлерам следить за весом покупателей 18:59, Бизнес Суд арестовал сына актера «Интернов» по делу об убийстве в Парке Горького 18:57, Общество СК завел дело на экс-начальника автодорог Крыма 18:41, Общество Шамолин пообещал «другую «Систему» в случае выплат по иску «Роснефти» 18:38, Бизнес «Единая Россия» приостановит членство Умара Джабраилова 18:26, Политика Немецкий бизнесмен решил купить созданный Лужковым агрокомплекс 18:26, Бизнес Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде 18:23, Общество В Китае заявили о планах построить аналог Hyperloop 18:19, Технологии и медиа Минфин подготовил законопроект о переводе портовых тарифов на рубли 18:06, Бизнес «Спартак» начал переговоры с футболистом сборной Италии 18:05, Спорт Глава Минприроды признал существование мусорного коллапса в Подмосковье 17:57, Общество В ОАЭ по просьбе Кадырова закрыли дело о съемках мечети с дрона 17:54, Общество Суд по просьбе казахстанского банка ввел наблюдение в компании «Настюша» 17:48, Бизнес Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки 17:43, Общество Богатейшие семьи России по версии Forbes. Фотогалерея 17:28, Фотогалерея  Джабраилова увезли из ОВД на следственные мероприятия в Four Seasons 17:13, Общество Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Московия» 17:10, Финансы В посольстве США прокомментировали сроки подачи документов на визу 17:09, Общество ЛУКОЙЛ задумался о продаже крупнейшего покупателя российской нефти 17:09, Бизнес Суд Вены отказал в экстрадиции Фирташа в Испанию 17:00, Общество
СК завел дело на экс-начальника автодорог Крыма
Общество, 18:41
0
СК завел дело на экс-начальника автодорог Крыма

В отношении бывшего начальника ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» (САД) Александра Сафронова заведено уголовное дело по использованию подложного документа при приеме на работу, говорится в сообщении управления Следственного комитета России (СКР) по Крыму.

Как сообщили в ведомстве, Сафронов подозревается в использовании заведомо подложного документа для назначения на должность первого заместителя данного учреждения. До этого он был соучредителем и гендиректором коммерческой организации. Впоследствии Сафронов был назначен главой САД. Со своего поста он уволился по собственному желанию.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) возбуждено на основе материалов, собранных оперативниками УФСБ по Крыму и Севастополю, говорится в сообщении СКР. Как выяснил крымский портал «Примечания», постановление о возбуждении уголовного дела датируется 8 августа 2017 года.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств дела.

Как сообщает крымское агентство «Крыминформ», еще 29 августа Сафронов выступал с докладом о проблемах со строительством дорог на полуострове. Он жаловался на саботаж муниципальными властями выполнения госконтрактов по строительству дорог. На сайте агентства он назван начальником САД. В то же время агентство заметило, что местный общественный деятель Александр Талипов сообщил, что Сафронов уволился из учреждения еще 17 августа. На сайте САД начальник учреждения не указан, и.о. главы предприятия значится Александр Боченков.

ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» отвечает за осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог на полуострове. Также САД отвечает за строительство дорог в Крыму по линии ФЦП, в частности, федеральной трассы «Таврида». Максимальная стоимость ее строительства определена в 140 млрд руб.

Теги: Крым , СКР , уголовное дело , Алексей Сафронов
Главное
Группа ПИК купила девелоперский проект у зятя экс-мэра Киева Бизнес
Материалы по теме
В отношении вице-премьера Дагестана завели уголовное дело о подлоге Политика
В Минсельхозе Марий Эл прошли обыски по делу экс-замминистра о подлоге Политика
Полковника Захарченко заподозрили еще в одном эпизоде получения взятки Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку