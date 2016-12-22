Обвиняемый в убийстве блогера в Парке Горького не признал вину

Обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького Корней Макаров не признал вину, заявил журналистам в суде его адвокат Артем Миняйчев, передает корреспондент РБК из Хамовнического суда Москвы. В суде решается вопрос о мере пресечения Макарову.

Макарову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

В ночь на 13 августа неизвестные напали на блогера Станислава Думкина в Парке Горького, тот умер в больнице, не приходя в сознание. В Следственном комитете заявили 27 августа, что подозревают в причастности к избиению Корнея Макарова, сына актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова.

Корней Макаров был задержан 29 августа.

Сослуживец Макарова по ВДВ охарактеризовал его в разговоре с РБК как «вполне уравновешенного» человека и «не особо конфликтного».