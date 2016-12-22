Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,94 58,37 EUR Нал. 70,36 69,60 USD Бирж. 58,46 -0,37 EUR Бирж. 69,67 -0,76 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2000,74 +0,58% РТС 1077,54 +0,93% Brent 51,48 -0,90% DJIA 21851,08 -0,07% Nasdaq 6323,12 +0,34% FTSE 7372,94 +0,48%
Парк Горького прокомментировал тендер на лебединый домик за 4 млн руб.
Лента новостей
Россия направила в МИД Украины ноту в связи с задержанием журналистки 16:51, Политика Появилось видео с задержанным Умаром Джабраиловым в КПЗ 16:50, Общество «Чудесное» спасение: чем опасно решение ЦБ о санации «Открытия» 16:50, Мнение Обвиняемый в убийстве блогера в Парке Горького не признал вину 16:47, Общество Донской отвел 10 лет на создание системы раздельного сбора отходов 16:45, Общество Парк Горького прокомментировал тендер на лебединый домик за 4 млн руб. 16:38, Общество СМИ сообщили о предъявлении СБУ обвинения Олегу Дерипаске 16:34, Общество ОНФ решил провести молодежные баттлы на своем интернет-канале 16:30, Общество Трамп заявил о невозможности решить проблему КНДР путем диалога 16:29, Политика МИД прокомментировал исчезновение журналистки «Первого канала» в Киеве 16:25, Политика «Россия 24» сообщил об обстреле съемочной группы телеканала в Донбассе 16:22, Общество СБУ объяснила задержание журналистки «Первого канала» 16:20, Политика Владимир Кличко издал книгу об экономике и бизнесе на немецком языке 16:16, Общество Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Улюкаеву 16:09, Общество Защитник сборной Туниса объяснил отказ от перехода в «Зенит» 16:04, Спорт ТАСС узнал о заявлении Минкультуры о хищении средств «Седьмой студии» 16:03, Общество В Кремле подтвердили получение письма по поводу Trump Tower в Москве 16:03, Политика Медведев назвал пять причин низкой эффективности труда в России 16:02, Экономика Михаил Гуцериев поделился с сыном долей в нефтяном бизнесе 15:32, Бизнес Песков отказался оценивать спасение «Открытия» 15:31, Финансы В СБУ назвали «глупостью» данные о похищении журналистки «Первого канала» 15:25, Политика Кремль назвал дело Серебренникова контролем за госрасходами 15:24, Политика Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1» 15:22, Технологии и медиа В АТОР увидели безразличие китайцев к революции и любовь к янтарю 15:19, Экономика Песков впервые прокомментировал расследование Навального о сыне 15:18, Политика Донецкие шахтеры отказались работать из-за долгов по зарплате 15:11, Общество Жесткий диск с незаконченными романами Терри Пратчетта раздавили катком 15:07, Общество В ООН обвинили Трампа в нападках на свободу слова в США 15:01, Политика
Парк Горького прокомментировал тендер на лебединый домик за 4 млн руб.
Общество, 16:38
0
Парк Горького прокомментировал тендер на лебединый домик за 4 млн руб.

В пресс-службе Парка Горького РБК прокомментировали заявку на строительство домика для лебедей, стартовая цена которого превышает 4 млн руб.

«На данный момент информация, размещенная на сайте госзакупок, является лишь проектом строительства с максимальной ценой договора. Говорить о том, что парк готов потратить именно эту сумму — не совсем корректно», — заявил собеседник РБК. По его словам, проект выставлен на конкурс, одним из критериев оценки заявок участников является «цена, предлагаемая участником».

«Если будут предложения, требующие меньших затрат и удовлетворяющие указанным требованиям, то победит участник, предложивший наименьшую цену», — отметил собеседник РБК.

Парк планирует увеличить численность птиц, поэтому общая площадь домика составит 39,2 кв. м, что значительно больше, чем домик для лебедей, который сейчас есть в парке. По расчетам проектировщиков, большая часть средств будет потрачена на высокотехнологичные понтоны, которые служат около 100 лет и при этом не оказывают вредного воздействия на экосистему пруда.

Кроме того, птицам нужен постоянный и тщательный уход. Вокруг домика будет сконструирован помост для доступа сотрудников парка. Согласно техническому заданию, домик будет разделен на три отсека-загона, в нем также будет расположена антресоль для хранения сена и кормов. В двух отсеках сделают проруби для лебедей, через которые они смогут выплыть наружу. Также будут вставлены панорамные стеклянные витражи, чтобы посетители парка могли наблюдать за лебедями.

«Дополнительные сложности заключаются в том, что работы будут проведены на территории памятника культурного наследия», — указал собеседник РБК. Он отметил, что по состоянию на 30 августа не было подано ни одной заявки на участие в тендере. На вопрос о том, почему тендер был изменен спустя пять дней после запуска из-за «технической ошибки», собеседник РБК отметил, что «незначительно изменились требования к параметрам участия».

Парк Горького разместил тендер на постройку домика для лебедей 24 августа. На портале госзакупок он размещен со стартовой ценой лота в 4 248 537,15 руб. Заявки принимаются до 22 сентября, итоги конкурса подведут 20 октября.

Теги: тендер , Парк Горького , Госзакупки
Главное
Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1» Технологии и медиа
Материалы по теме
Парк Горького объявил тендер на домик для лебедей за 4 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку