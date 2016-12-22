Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Московия»

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у страховой компании «Московия». Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что компания вовремя не устранила «нарушения страхового законодательства». ЦБ постановил отозвать лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, добровольного имущественного страхования и обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.



Приказ датирован 29 августа и подписан первым председателем Банка России Сергеем Швецовым.

В конце июля ЦБ приостановил действие лицензии «Московии», об этом сообщал «Интерфакс». Тогда регулятор в обосновании своего решения заявил, что не соблюдал требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. В компании была введена временная администрация.

25 июля ЦБ заявил о наличии проблем с приобретением полисов ОСАГО в Крыму и предложил Российскому союзу автостраховщиков (РСА) включить регион в систему единого агента продаж этого продукта, об этом писала газета «Ведомости». Ранее о проблемах с получением ОСАГО в Севастополе РБК рассказывали местные страховщики. О том, что автомобилисты в Севастополе жаловались на невозможность оформить страховой полис, также сообщала радиостанция «Говорит Москва».



По словам одного из собеседников издания, проблемы с полисами в Крыму появились из-за приостановки лицензии именно у «Московии» — компания имела «разветвленную сеть продаж». Помимо нее с 2014 года в регионе начали работать «Росгосстрах», МРСК, РСТК, «Северная казна», СК «Гайде», «Гелиос», «Югория», «Тинькофф страхование».