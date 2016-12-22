Донской отвел 10 лет на создание системы раздельного сбора отходов

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что создание системы раздельного сбора отходов реально за десять лет. В рамках такой системы девять регионов уже выбрали региональных операторов по обращению с отходами, в 74 регионах еще идет отбор. Об этом Донской заявил в ходе заседания с членами президентского Совета по правам человека, сообщает корреспондент РБК.

При этом Донской подтвердил, что ведомство направит около 8 млрд руб. на ликвидацию ущерба от неправильного хранения отходов.

Как сообщил министр, готовятся поправки в закон, предусматривающие возможность раздельного сбора отходов управляющей компанией (УК) и товариществом собственников жилья (ТСЖ), их будут стимулировать с помощью тарифов.

Кроме того, в ходе заседания была озвучена инициатива, что жителей частного сектора обяжут платить за вывоз мусора. Соответствующий пункт есть в пакете законодательных поправок, внесенном в Госдуму. Об этом заявила председатель комитета по охране окружающей среды Думы Ольга Тимофеева.

Сейчас жители частного сектора могут либо вывозить мусор самостоятельно, либо заключать договор на вывоз твердых бытовых отходов со специализированной компанией. По словам Тимофеевой, обязательная плата за вывоз мусора будет зависеть от количества членов семьи, живущей в доме.

«Пока ситуация выглядит так, что сельским жителям придется платить за вывоз мусора больше, чем сегодня платят жители многоквартирных домов в городах. Из правительства звучат мнения, что надо дать регионам право самим устанавливать размер тарифов», — пояснила председатель комитета.