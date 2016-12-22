Появилось видео с задержанным Умаром Джабраиловым в КПЗ

В интернете появилось видео задержанного экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова в камере предварительного заключения ОВД «Китай-город». Видео опубликовано на сайте газеты «Известия».

Бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов был задержан полицией 30 августа в центре Москвы после стрельбы в отеле Four Seasons. Сам инцидент произошел 29 августа — Джабраилов, по словам источника РБК в правоохранительных органах, стрелял из наградного пистолета вверх (пистолет Ярыгина, подаренный ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым).

Джабраилова изначально заметили в лифте с пистолетом в руке. Экс-сенатор поднялся на шестой этаж, в номер 633. Охрана вызвала полицию, которая проследовала за ним. Полицейских Джабраилов встретил в номере с пистолетом в руке. Он заявил: «Без боя не сдамся». Однако полицейские прошли в номер, задержали Джабраилова и заметили отверстия в потолке, предположительно сделанные огнестрельным оружием.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Его доставили в ОВД «Китай-город». В номере Джабраилова обнаружен белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки.

Умар Джабраилов окончил экономический факультет МГИМО. В конце 1980-х начал карьеру бизнесмена. Он стал основателем площадки развития бизнес-патриотизма в России «Аванти». В 1999 году баллотировался на должность президента России от инициативной группы «Сила разума» (набрал 0,08% голосов).

Джабраилов является совладельцем девяти компаний, в том числе жилого комплекса «Зиларт», ООО «Агроресурс», ООО «Умар Джабраилов компания» и других. Он известен как меценат и коллекционер, входит в попечительский совет Московского музея современного искусства. Член партии «Единая Россия».



