МИД прокомментировал исчезновение журналистки «Первого канала» в Киеве

В Министерстве иностранных дел России начали выяснять обстоятельства похищения журналистки «Первого канала» Анны Курбатовой.

«МИД России и российские загранучреждения выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки «Первого канала», — заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О том, что в Киеве была похищена российская журналистка, стало известно 30 августа. Об этом сообщала пресс-служба «Первого канала». По предварительной информации, Курбатова была задержана сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) возле своего дома в центре Киева. Затем женщину посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает никакой информацией об исчезновении журналистки, но заверил, что в Кремле «прикладывают все усилия, чтобы прояснить ситуацию». Об этом сообщал корреспондент РБК.

В свою очередь, официальный представитель СБУ Елена Гитлянская назвала сведения о похищении Курбатовой «глупостью». По ее словам, в СБУ не занимаются похищениями и действуют «исключительно в рамках украинского законодательства».

Глава пресс-службы МВД Украины Артем Шевченко заявил, что в ведомстве ничего не известно об этом случае и они «будут узнавать». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко также заявил, что не слышал про похищение Курбатовой. Он отметил, что СБУ могла задержать ее в законном порядке или же у журналистки сел мобильный телефон.