ОНФ решил провести молодежные баттлы на своем интернет-канале

На площадке ОНФ проведут дискуссии на тему, интересные молодежи. Их покажет специальный интернет-канал. Наработки с результатами этих конкурсов пригодятся Путину во время следующего политического цикла, считают в движении

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Общероссийский народный фронт намерен организовать баттлы среди молодежи, сообщил в среду, 30 августа, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, передает корреспондент РБК.

На территории лагеря «Таврида» ОНФ презентовал свою площадку «Молодежка ОНФ». Презентация прошла на территории молодежного форума «Таврида» в Крыму. Источник, близкий к руководству ОНФ, пояснил РБК, что баттлы будут проводиться на темы, которые интересуют молодежь. Для этого в октябре планируется запустить интернет-канал на сайте ОНФ, где будут транслироваться дискуссии. Планируется привлечь к участию в баттлам молодежь из вузов — как столичных, так и региональных. Баттлы будут командными, пояснил собеседник РБК. Они станут частью новой площадки движения — «Молодежка ОНФ».

Как сообщал РБК, Общероссийский народный фронт перед выборами президента решил усилить работу с молодежью. В частности, движение намерено запустить серию конкурсов для молодых людей. Среди них, как сообщал ранее РБК, конкурс на образ будущего России. По словам Анисимова, в конкурсе будет две номинации: эссе на заданную тему и «креатив». Участники смогут написать стихотворение, нарисовать рисунок или сделать видеосюжет. Наработки пригодятся Владимиру Путину во время следующего политического цикла, считает глава исполкома ОНФ.

Еще один конкурс, который хотят провести в ОНФ — «Моя несбыточная мечта». «Есть идея — писать письма взрослым, что молодым людям нравится или не нравится в них», — пояснил Анисимов идею конкурса. Для победителей конкурсов будет действовать система призов — начиная от футбольных мячей и маек от известных команд, и заканчивая встречами с политиками, правительством, сообщил глава исполкома ОНФ. «И, конечно, мы надеемся, что самых интересных молодых людей будет награждать президент», — добавил Анисимов.