Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Улюкаеву

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — заявила судья. Сам Улюкаев отказался принимать участие в судебном заседании.

До принятия решения суда защита Улюкаева просила отменить постановление о продлении ареста. «Никакие доводы, указывающие, что Улюкаев должен находиться под арестом, не были указаны. Постановление районного суда немотивированное», — пояснила адвокат экс-министра Лариса Каштанова.

При этом гособвинение, требуя оставить решение в силе, вновь указывало на возможность давления на свидетелей со стороны Улюкаева. «Улюкаев свою вину не признал, он долго работал в правительстве и может повлиять на сотрудников Министерства экономического развития, которые на данный момент не допрошены в суде», — заявил прокурор Борис Непорожный.

Министра арестовали 15 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Как сообщал Следственный комитет, Улюкаев был задержан с поличным. 1 февраля агентство Reuters сообщило, что глава «Роснефти» Игорь Сечин лично пригласил Улюкаева на встречу, во время которой тот и был задержан. Как утверждает защита Улюкаева, он не знал, что находится в двух портфелях, где были деньги. Своей вины экс-министр не признает.

Уголовное дело в отношении экс-министра возбудили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере). Максимальное наказание по этому обвинению — 15 лет лишения свободы.