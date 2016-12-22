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В Кремле подтвердили получение письма по поводу Trump Tower в Москве
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В Кремле подтвердили получение письма по поводу Trump Tower в Москве
Политика, 16:03
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В Кремле подтвердили получение письма по поводу Trump Tower в Москве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил факт получения письма от адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, который хотел согласовать строительство небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Действительно, к нам среди общего количества e-mail-ов приходил и такой e-mail от господина Майкла Коэна, это действительно было», — заявил Песков. Он отметил, что письмо он увидел «в общей массе» тогда, когда оно было направлено.

По его словам, в письме шла речь о том, что некая российская компания «вместе с определенными лицами» преследует цель создать в деловом центре «Москва-Сити» небоскреб Trump Tower, «но работа у них не идет». «Поскольку мы не реагируем на такие темы, мы оставили его без ответа», — сообщил пресс-секретарь президента, добавив, что повторных обращений не поступало.

На вопрос о том, обсуждался ли этот проект с Путиным, Песков ответил, что не может рассматривать с президентом «сотни и тысячи обращений, которые идут из разных стран». Песков также не подтвердил информацию о том, что дочь американского лидера Иванка Трамп прибыла в Москву и посетила рабочий кабинет Путина. «Это не так», — заявил Песков. Он также сообщил, что не знаком с Коэном и бизнесменом Феликсом Сэтером. «Нет. Никогда не встречались», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее, 28 августа, стало известно о том, что бывший исполнительный вице-президент Trump Organization, а ныне юрист президента США Коэн направил письмо Пескову, касающееся строительства Trump Tower в Москве. Об этом сообщало Associated Press со ссылкой на заявление Коэна комитету палаты представителей конгресса по разведке.

Коэн отправил e-mail Пескову после того, как американский бизнесмен Феликс Сэтер, занимавшийся сделкой и предлагавший Трампу посетить Москву и обсудить строительство небоскреба, заявил, что такой проект мог «потребовать одобрения от российского правительства». Адвокат Трампа отмечал, что он не осуществлял «любые другие контакты с российскими государственными чиновниками» в ходе работы над проектом по постройке Trump Tower.

В конце 2015 — начале 2016 года Trump Organization в ходе президентской кампании в США обсуждала проект по строительству небоскреба Trump Tower в Москве. Об этом сообщала газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с данной инициативой и новыми документами, с которыми ознакомились юристы компании Трампа. Проект свернули в конце января 2016 года из-за того, что под него не смогли найти землю и не получили нужных разрешений. Сам Коэн отмечал, что проект не был реализован «по целому ряду деловых причин».
Теги: США , Кремль , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Trump Tower , Trump Organization , Майкл Коэн ...
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