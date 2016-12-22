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Владимир Кличко издал книгу об экономике и бизнесе на немецком языке
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Владимир Кличко издал книгу об экономике и бизнесе на немецком языке
Общество, 16:16
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Владимир Кличко издал книгу об экономике и бизнесе на немецком языке

Мэр Киева, украинский боксер Владимир Кличко, презентовал в Берлине книгу об экономике и о бизнесе, рассказывает Корреспондент.net.

Книга носит название Challenge Management («Управление вызовами»). Она написана и издана на немецком языке. Как говорится на личном сайте боксера в разделе Challenge Management, в книге предлагаются «12 путей управления вызовами от Владимира Кличко», которые являются «научно выработанными методами» на основе «личной философии» спортсмена.

В описании книги подчеркивается, что «управление вызовами» основывается на профессиональном спортивном опыте боксера. «Четвертьвековая спортивная карьера научила Владимира Кличко угадывать вызовы заранее, что помогает ему отвечать на них и успешно преодолевать», — сообщается на сайте.

Книга появилась в продаже в магазинах Германии с 17 августа.

По информации сайта Кличко, сам боксер готовится к новой карьере — предпринимательской. На сайте издательства Campus, издавшего книгу украинского боксера, говорится, что спортсмен с 2016 года проходит обучение в Университете Санкт-Галлен (Швейцария) и сам начал вести курс «Управление вызовами».

Владимир Кличко начал профессиональную спортивную карьеру в 1996 году. Он выиграл 45 боев из 47 проведенных. В 2008 году Кличко занялся политикой, став депутатом Киевского городского совета, а в 2012 году возглавил фракцию партии УДАР в Верховной раде Украины. В конце 2013 года Кличко активно участвовал в событиях Евромайдана на стороне противников президента Виктора Януковича. На выборах президента Украины в 2014 году баллотировался на этот пост, однако затем самостоятельно отозвал свою кандидатуру и решил участвовать в выборах мэра Киева. В 2014 году избран мэром столицы Украины. В 2015 году возглавил правящую партию «Блок Петра Порошенко», в 2016 году отказался от поста ее председателя. В 2015 году Кличко переизбран мэром Киева.

Теги: книга , Владимир Кличко
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