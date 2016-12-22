Жесткий диск с незаконченными романами Терри Пратчетта раздавили катком

Жесткий диск с незавершенными произведениями и историей браузера писателя Терри Пратчетта уничтожили 25 августа при помощи старинного парового катка «Лорд Иерихон». Об этом сообщил в Twitter управляющий поместьем Пратчетта Роб Уилкинс.

«Каток «Лорд Иерихон» доказал, что современные технологии — ничто перед мощью промышленной революции», — написал Уилкинс.

Каток был произведен компанией John Fowler & Co, а само действо произошло на ярмарке Great Dorset Steam Fair в британском городе Бландфорд-Форум в графстве Дорсет.

Уилкинс выложил кадры до и после уничтожения жесткого диска с незавершенными произведениями писателя.

«Собираюсь исполнить долг перед Терри», — заявил Уилкинс.

«Вот и конец истории браузера», — позднее сообщил Уилкинс.

Терри Пратчетт скончался в 2015 году в возрасте 66 лет. После этого его друг, писатель-фантаст Нил Гейман заявил, что Пратчетт хотел, чтобы «всё, над чем он работал, вытащили из компьютеров, положили посреди дороги и раздавили катком». Уничтоженный жесткий диск станет экспонатом выставки Terry Pratchett: HisWorld, посвященной памяти писателя. Она откроется в сентябре в городе Солсбери.

Пратчетт стал популярным благодаря циклу сатирического фэнтези «Плоский мир». Тираж книг писателя составил около 50 млн экземпляров. За свою жизнь он написал более 70 книг.

Королева Великобритании Елизавета II посвятила Пратчетта в рыцари-бакалавры в феврале 2009 года, при этом он также оставался офицером ордена Британской империи.