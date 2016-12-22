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Донецкие шахтеры отказались работать из-за долгов по зарплате
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Донецкие шахтеры отказались работать из-за долгов по зарплате
Общество, 15:11
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Донецкие шахтеры отказались работать из-за долгов по зарплате

Горняки шахты «Родинская» украинского госпредприятия «Мирноградуголь» отказались добывать уголь, требуя «полного погашения» долгов по зарплате. Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец рассказал в Facebook.

«Сегодня горняки первой смены шахты «Родинская» ГП «Мирноградуголь» спустились в шахты, но к добыче так и не приступили», — написал Волынец в среду, 30 августа. По его словам, шахтеры требуют погашения долгов по зарплате за июль и аванса за август.

В настоящее время администрация «Мирноградугля» проводит переговоры с представителями местных властей.

В июле забастовку проводили горняки шахты имени Капустина предприятия «Лисичанскуголь» в Луганской области. Забастовка была устроена из-за невыплаты зарплат с 2015 года.

Шахта «Родинская» расположена в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Теги: Донбасс , забастовка , шахтеры
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