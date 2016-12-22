ЛУКОЙЛ поддержал решение ЦБ санировать «ФК Открытие»

Компания «ЛУКОЙЛ» поддерживает решение Центробанка санировать банк «ФК Открытие» и одобряет действия менеджмента «Открытия» по стабилизации ситуации в работе банка, говорится в сообщении компании.

По словам главы ЛУКОЙЛа и миноритария «ФК Открытие» Вагита Алекперова, «содействие со стороны Банка России позволит «Открытию» стабильно работать». Алекперов заявил, что не видит рисков для работников компании, которые являются держателями зарплатных карт «Открытия». Нефтяная компания планирует продолжать сотрудничество с банком, подчеркивается в релизе.

Днем ранее, 29 августа, ЦБ объявил о решении санировать банк «ФК Открытие», занимающий восьмое место в российской банковской системе по объему активов. С 29 августа в банке введена временная администрация, в которую войдут представители ЦБ, а также управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ будет санировать банк, используя средства этого фонда, созданного этим летом. Несмотря на решение о санации, «ФК Открытие» будет работать в обычном режиме, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.

ЦБ объяснил, что причинами, по которым банку потребовалась поддержка, является неудачная санация банка «Траст» и покупка «Росгосстраха». На санацию «Открытия», по оценке ЦБ, потребуется шесть-восемь месяцев. Доля ЦБ в банке составит как минимум 75%.

Основной владелец «Открытие Холдинга» и банка «ФК Открытие» Вадим Беляев согласился с оценками ЦБ. Миноритарий «Открытия» Леонид Федун, вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец футбольного клуба «Спартак» заверил, что процедура санации не скажется на сотрудничестве клуба и банка.