В Раде обозначили сроки рассмотрения законопроекта с «Россией-агрессором»

Законопроект о реинтеграции Донбасса «на днях» будет внесен в Верховную раду Украины. Как сообщил украинскому изданию «УНН» член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, Рада рассмотрит документ за осень.

«Он [проект закона] готов, и думаю, что он будет внесен на днях», — сказал Винник в среду, 30 августа. В законопроекте, по словам депутата, «четко определен» статус России как страны «агрессора», а также определены правовые основы применения Вооруженных сил Украины без объявления состояния войны на территории страны с целью защиты.

На вопрос о том, будет ли рассмотрен законопроект в «ближайший месяц», Винник ответил, что Рада «рано или поздно» его рассмотрит. «Мы этим законопроектом решаем конкретный вопрос, поэтому я убежден, что если мы ближайшие один-два-три месяца его не рассмотрим, мы в любом случае к нему вернемся и будем воспринимать его в том виде, в каком он уже разработан», — пояснил парламентарий.

О планах Украины признать Россию страной-агрессором стало известно накануне, 29 августа. Как сообщала представитель украинского лидера Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко, законопроект на 99% готов к внесению в Раду. Согласно тексту документа, Украина имеет право на самооборону и не несет ответственности за ситуацию на «временно оккупированных территориях», как в Киеве называют территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.