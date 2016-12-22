«Первый канал» объяснил причины закрытия программы «Пока все дома»

«Первый канал» принял решение закрыть программу «Пока все дома» после публикаций СМИ и реакции общественности. Об этом РБК заявили в пресс-службе телеканала.

Там уточнили, что «Первый канал» покупал программу «Пока все дома» у производителя — компании «Дом», в том числе рубрику «У вас будет ребёнок».

«Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака «видеопаспорт». По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут», — заявили в пресс-службе.

Ранее 30 августа Генпрокуратура начала проверку сведений о том, что в ходе съемок программы «Пока все дома» ее создателями были допущены нарушения при использовании госсредств. Генпрокуратура проверит использование 110 млн руб., которые Минобрнауки выделило программе на производство видеопаспортов о детях-сиротах, говорилось в сообщении ведомства.

Ведущий программы «Пока все дома» и совладелец компании-производителя программы — ООО «Дом» Тимур Кизяков заявил РБК, что создатели передачи «уже 10 лет готовы к любым проверкам». Он назвал скандал вокруг передачи попыткой «помешать работе» передачи и реакцией на «твердую позицию по вопросу усыновления».