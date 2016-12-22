ФАС завела дело на Google и «Домашние деньги» из-за спорной рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Москве возбудило дело против Google и ООО «Домашние деньги» из-за нарушения закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что дело будет рассмотрено 14 сентября текущего года. В частности, регулятор обнаружил спорную рекламу, которая распространялась через систему контекстной рекламы Google. «Использование товарного знака без согласия правообладателя в рекламе является нарушением п.7 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» — отмечается в сообщении.

Дело было возбуждено после жалобы ООО «Смсфинанс» о том, что в системе контекстной рекламы Google появилось объявление со словами «Smsfinance Ru — domadengi.ru‎». В компании сочли это нарушением прав на использование своего товарного знака. «Смсфинанс» занимается выдачей моментальных онлайн-займов и предоставляет услуги по микрофинансированию, указывается на сайте компании.

Компания «Домашние деньги» также занимается микрофинансированием. Как сообщается на сайте компании, она имеет долю в 24% на рынке в сегменте микрозаймов физлилцам. «Домашние деньги» представлены в 62 регионах России, клиентами компании являются более 370 тыс. россиян.