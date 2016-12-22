В Минобрнауки отказались смещать начало учебного года на 1 октября

В Минобрнауки вновь заявили, что не готовы переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Об этом в пресс-службе ведомства рассказали РБК.

«В России существует ставший уже традицией День знаний 1 сентября, и мы не планируем менять эту традицию. Этот вопрос выносился на обсуждение ранее и не нашел поддержки у родительского и педагогического сообщества. Также отметим, что формирование календарного плана относится к полномочиям школы», — сказали в Минобрнауки.

Так Минобрнауки ответило на внесенный в Госдуму законопроект группы парламентариев от ЛДПР, который предусматривает перенос начала учебного года с 1 сентября на 1 октября. Как пояснил «Парламентской газете» один из авторов проекта Вадим Деньгин, инициатива предлагает возможность муниципалитетам смещать начало каникул на 1 июля и их окончание на 1 октября. Таким образом регионы смогут «более гибко» решать вопрос о начале учебы, учитывая свои климатические и национальные особенности, утверждал Деньгин.

Тема переноса начала учебного года на октябрь поднималась неоднократно. В конце июля глава департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов сообщал ТАСС, что ведомство не собирается переносить начало учебного года. Емельянов объяснял это, в частности, тем, что вопрос неоднократно обсуждался, но «не нашел поддержки» у родителей и преподавателей.