В ЛНР прокомментировали слова Волкера о «страдающих» в Донбассе людях

Мнение специального представителя США по Украине Курта Волкера о Донбассе сложилось на основе украинских СМИ, заявил РБК заместитель председателя парламента самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

«Волкер, наверное, проехал по нашим северным районам под контролем Украины и, значит, может судить о положении только по украинским СМИ», — уверен он. «На нашей же территории Волкер не был, но мы готовы ему предоставить возможность приехать сюда», — отметил Дейнего.

Курт Волкер в интервью Deutsche Welle заявил, что область на Украине, которая «находится под контролем российских сил», является единственной территорией, «где страдают русскоязычные жители». «Если есть другой способ обеспечить безопасность людей без присутствия там российских сил, это, возможно, было бы лучше для всех», — добавил он.

Ранее спецпредставитель США по Украине заявил, что Россия выглядит готовой к тому, чтобы «жить» с Донбассом, который находится «в статусе тлеющего конфликта». Об этом он сказал после встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая состоялась 24 августа в Минске.



Волкер высказал мнение, что ситуация в Донбассе не улучшается.​ «Есть, возможно, растущее ощущение, что конфликт сам по себе становится хуже и продолжит становиться хуже до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь», — говорил он. По мнению Волкера, политика Москвы в отношении Донбасса не приведет к чему-то «хорошему». Россия «расплачивается» за присутствие в Донбассе «санкциями и политически», отмечал он.

Силовой конфликт в Донбассе между силами самопровозглашенных ДНР и ЛНР и армией Украины начался в 2014 году. В Киеве считают, что российские военные поддерживают ополченцев и обвиняют Москву в «агрессии». Россия, в свою очередь, эти обвинения отвергает, указывая на отсутствие доказательств.