Бизнес-омбудсмен назвал «оригинальной» идею реформы госуправления от ЦСР

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов назвал «оригинальным» предложение Центра стратегических разработок (ЦСР) создать отдельное Министерство государственного управления, чтобы решить проблемы с неэффективностью министерств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена, которое поступило в РБК.

Титов считает, что нельзя бороться за эффективность госуправления «фронтальной атакой», потому что атака «превосходящего соперника» в лоб опасна, и к победе не приведет. По его мнению, даже «самые благие начинания в стране, где аппарат чиновников составляет не менее четверти всех работающих, — это война».

Омбудсмен предложил «высадить десант» и «создать очаги, плацдармы» эффективного госуправления.

Он предложил создать «администрацию роста, штаб реформ», который подтолкнет экономику к новому развитию. «И когда мы покажем эффективное управление, то плацдармы начнут расширяться — и сами чиновники поймут, что это хорошо», — заключил Титов.

О том, что ЦСР подготовил программу трансформации системы госуправления, которая войдет в разрабатываемую центром Стратегию социально-экономического развития России до 2024 года, стало известно 30 августа. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на собеседника, знакомого с программой, и источник, близкий к администрации президента. Эту информацию газете подтвердила Мария Шклярук, вице-президент ЦСР, глава направления «Институты и общество».

В рамках стратегии предложили перевести систему госуправления на электронную платформу, а также «создать новые органы власти» — Министерство госуправления, Федеральное кадровое агентство и Административный трибунал. По мнению экспертов, часть предложений не согласуется с действующей системой госуправления, а «тотальная цифровизация» может привести к утечке данных.

В начале июня комиссия Центра стратегических разработок, в совете которого председательствует экс-министр финансов Алексей Кудрин, на заседании в администрации президента предложила до 2024 года уволить около трети чиновников и сократить затраты на государственный аппарат примерно на 30%.

Число госслужащих планируется снизить с 148,3 на 10 тыс. населения до 103,6. ЦСР предложил сделать госслужбу смешанной и выделить в ней срочные контракты, систему «карьерной» госслужбы и «высший административный корпус». Стоимость затрат на госуправление должна снизиться с 2844 руб. в год на гражданина до 1990 руб.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отнеслись к мнению Кудрина как «к точке зрения весьма авторитетного эксперта».