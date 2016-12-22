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Васильева анонсировала превращение коррекционных школ в обычные
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Васильева анонсировала превращение коррекционных школ в обычные
Общество, 13:09
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Васильева анонсировала превращение коррекционных школ в обычные

Из названий российских школ, которые принимают детей-инвалидов, с нового учебного года исчезнут приставки «коррекционная» и «спецшкола». Но сами школы не закрыли, теперь это будут «просто школы». Об этом заявила министр образования и науки России Ольга Васильева, отвечая на соответствующий вопрос родителей из Хакасии, передает корреспондент РБК.

Министр отметила, что коррекционных школ было 1706, «они и остаются». «Из устава таких школ слово «коррекционная» не исчезнет. Они сохранят свои надбавки», — уточнила Васильева.

В этом году 11 тыс. обычных школ приняли детей на инклюзивное образование — это очень большое достижение, всего там учатся 367 тыс. детей.

На вопрос родителей из Хакасии о том, будет ли правительство готовить педагогов-дефектологов для инклюзивного образования, глава Минобрнауки ответила, что, по ее мнению, школам нужны педагоги-дефектологи. 

За последние полтора десятилетия «наша замечательная школа российской дефектологии была потеряна, но не до конца». «Она восстанавливается. У нас на 60 факультетах готовятся дефектологи. В этом году будет съезд дефектологов», — заключила министр.

Минобрнауки и Минпромторг в этом году впервые займутся мониторингом здоровья детей в 360 коррекционных школах, заявила Васильева. Проект рассчитан на три года, за которые бывшие коррекционные школы оснастят комплексом для проверки здоровья учащихся — проверки зрения, слуха, осанки и других показателей.

Ольга Васильева уточнила, что развитие инклюзивного образования состоит в том, что «обычные дети учатся с детьми с особенностями здоровья или развития».

Теги: Минобрнауки РФ , Ольга Васильева , коррекционная школа , спецшкола , инклюзивное образование ...
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