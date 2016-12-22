Юрий Лужков займется рутином

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков решил заняться производством витаминного препарата рутина, укрепляющего кровеносные сосуды человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Лужкова, передает «РИА Новости».

Производить рутин будут из гречихи на территории агрокомплекса экс-мэра в Калининградской области, уточнили в пресс-службе. «В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 га, на котором выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая», — говорится в сообщении.

Рутин — витаминный препарат, относящийся к веществам флавоноидам, которые, в свою очередь, относятся к группе так называемого витамина P. Флавоноиды обладают способностью уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов. В естественной среде рутин содержится в листьях гречихи, одуванчика, руты душистой, розмарина, чайного куста, в черной смородине, цитрусовых и других.

В марте 2015 года Юрий Лужков запустил производство гречки в Калининградской области. Решение производить гречку он принял по просьбе губернатора региона Николая Цуканова из-за дефицита крупы. Сотрудница пресс-службы Лужкова отмечала, что его компания «Частный конный завод Веедерн» до этого несколько лет занималась выращиванием гречихи.