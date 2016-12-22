Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,03 58,48 EUR Нал. 70,57 69,88 USD Бирж. 58,61 -0,22 EUR Бирж. 70,03 -0,41 USD ЦБ. 58,73 +0,20 EUR ЦБ. 70,20 -0,23 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 1993,66 +0,23% РТС 1071,49 +0,37% Brent 51,70 -0,48% DJIA 21865,37 +0,26% Nasdaq 6301,89 +0,30% FTSE 7361,13 +0,32%
Юрий Лужков займется рутином
Лента новостей
Чулпан Хаматова рассказала о страхе из-за ареста Серебренникова 14:00, Общество Выбор Брэнсона: как выходцы из Белоруссии наводнили мир голограммами 13:59, Свое дело «Первый канал» объяснил причины закрытия программы «Пока все дома» 13:55, Общество Минобороны отсудило у авиазавода в Таганроге 6,7 млрд руб. 13:55, Бизнес В ЛНР прокомментировали слова Волкера о «страдающих» в Донбассе людях 13:52, Политика «В планах Helios — продолжать локализацию производства в России» 13:45, Пресс-релизы Парк Горького объявил тендер на домик для лебедей за 4 млн руб. 13:44, Общество Пхеньян показал видео запуска перелетевшей Японию ракеты 13:44, Политика В Тобольске задержали предполагаемого поджигателя трех многоэтажек 13:37, Общество МВД подготовило закон о депортации работающих без контракта мигрантов 13:34, Общество Минтранс решил заставить новые авиакомпании покупать российские самолеты 13:34, Бизнес В номере Джабраилова в Four Seasons обнаружили белый порошок 13:32, Общество Кизяков ответил на проверку «Пока все дома» Генпрокуратурой 13:25, Общество В погибших в Дагестане офицерах ФСБ узнали бывших подполковников СБУ 13:25, Политика В Госдуме объяснили идею уважительных прогулов 1 сентября 13:21, Общество Renault представила Duster нового поколения 13:17, Авто Роспотребнадзор предупредил о распространении туберкулеза на Украине 13:17, Общество Васильева анонсировала превращение коррекционных школ в обычные 13:09, Общество Юрий Лужков займется рутином 13:03, Бизнес Сочное питание: вредны не продукты, а их неправильные сочетания 13:02, РБК и Philips Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами 13:01, Общество Рост российского рынка одежды составит не более 5% в 2018 году 12:43, Бизнес Трамп назвал ураган «Харви» самым жестоким ударом стихии в истории США 12:37, Общество Действующая чемпионка мира по боксу скончалась в возрасте 26 лет 12:35, Спорт В Магнитогорске расстреляли бизнесмена 12:24, Общество Доход «Газпром-Медиа» во втором квартале вырос на 0,33% 11:59, Бизнес
Юрий Лужков займется рутином
Бизнес, 13:03
0
Юрий Лужков займется рутином

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков решил заняться производством витаминного препарата рутина, укрепляющего кровеносные сосуды человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Лужкова, передает «РИА Новости».

Производить рутин будут из гречихи на территории агрокомплекса экс-мэра в Калининградской области, уточнили в пресс-службе. «В этом году для производства сырца рутина в хозяйстве Лужкова пока задействован участок площадью 100 га, на котором выращиваются специальные сорта гречихи — красная и белая», — говорится в сообщении.

Рутин — витаминный препарат, относящийся к веществам флавоноидам, которые, в свою очередь, относятся к группе так называемого витамина P. Флавоноиды обладают способностью уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов. В естественной среде рутин содержится в листьях гречихи, одуванчика, руты душистой, розмарина, чайного куста, в черной смородине, цитрусовых и других.

В марте 2015 года Юрий Лужков запустил производство гречки в Калининградской области. Решение производить гречку он принял по просьбе губернатора региона Николая Цуканова из-за дефицита крупы. Сотрудница пресс-службы Лужкова отмечала, что его компания «Частный конный завод Веедерн» до этого несколько лет занималась выращиванием гречихи.

Теги: производство , Юрий Лужков , витамины , рутин
Главное
Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами Общество
Материалы по теме
Юрий Лужков запустил производство гречки в Калининградской области Бизнес
Лужков назвал свою ферму примером для российского правительства Бизнес
В Калининграде показали выращенную Лужковым гречку Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку