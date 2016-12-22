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Доход «Газпром-Медиа» во втором квартале вырос на 0,33%
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Доход «Газпром-Медиа» во втором квартале вырос на 0,33%
Бизнес, 11:59
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Доход «Газпром-Медиа» во втором квартале вырос на 0,33%

Выручка «Газпром-Медиа» во втором квартале этого года составила 19,9 млрд руб., что на 0,33% больше, чем за тот же период 2016 года, следует из отчетности акционера холдинга — Газпромбанка, пишет газета «Ведомости».

Прекращение роста доходов медиахолдинга произошло во втором квартале этого года, по результатам первых трех месяцев года доходы «Газпром-Медиа» увеличились на 11%. При этом по итогам всего полугодия доходы компании выросли на 5,5%. Это произошло за счет увеличения выручки от продажи рекламы на каналах ТНТ, ТВ-3, «Пятница», ТНТ4, 2x2 и «Матч ТВ».

В 2015 году 80% дохода «Газпром-Медиа» составили поступления от рекламы. По итогам 2016 года информации о доле дохода от рекламы не было. В последний раз доходы «Газпром-Медиа» снижались во втором квартале 2015 года.

При этом, как отмечает издание, в 2017 году второй квартал подряд холдинг остается прибыльным. Однако из-за того, что доходы не растут, а расходы остаются на том же уровне, операционная прибыль уменьшается. Если в первом квартале холдинг зафиксировал операционную прибыль в 1,7 млрд руб., то во втором квартале — только в 0,4 млрд руб.
Теги: Газпромбанк , «Газпром-Медиа»
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