В Минтруде ответили на идею считать 1 сентября причиной для прогула

В Минтруде прокомментировали РБК депутатский запрос к главе министерства Максиму Топилину о прогуле работы. Речь идет о признании похода на школьную линейку 1 сентября уважительной причиной отсутствия родителей на рабочем месте.
«Работник и работодатель могут урегулировать данный вопрос в коллективном договоре. Никаких законодательных препятствий этому нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщало «РИА Новости», соответствующий запрос Топилину направил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. По его словам, школьные линейки 1 сентября проходят в первой половине дня — в рабочее время, но для родителей школьников участие в церемонии является «неотъемлемым атрибутом» празднования Дня знаний.
Кроме того, в качестве уважительной причины Петров указал участие родителей в праздновании последнего звонка их детей. В беседе с РБК член думского комитета по труду и соцполитике Олег Шеин поддержал эту идею. «Закон должен следовать за сложившейся традицией. В данном случае давно уже стало традицией, что родители провожают детей в школу», — пояснил депутат.