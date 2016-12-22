В Магнитогорске расстреляли бизнесмена

В Магнитогорске застрелили предпринимателя, сообщается на сайте следственного управления СКР по Челябинской области.

По факту случившегося завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«В ночное время 29 августа 2017 года около одного из домов по улице Строителей Ленинского района Магнитогорска обнаружено тело 36-летнего предпринимателя со следами насильственной смерти — огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении. В настоящий момент устанавливается личность бизнесмена и ведется поиск преступника, отметили в СК.

По информации Ura.ru, погибший — магнитогорский предприниматель Камо Арутюнян. Преступник произвел 12 выстрелов, пишет издание.

По словам источников издания в правоохранительных органах, на предпринимателя напали у подъезда его дома на улице Строителей в 22:10 по местному времени (20:10 мск). К нему подошел неизвестный, после чего произошла ссора. Преступник достал пистолет и расстрелял бизнесмена, рассказали они. По одной из версий, причиной убийства стал конфликт, уточнили собеседники издания.