Полиция возбудила дело после стрельбы в отеле в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после инцидента со стрельбой в одном из отелей в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД. Источники РБК уточняют, что стрельба произошла в отеле Four Seasons.

По данным полиции, инцидент произошел 29 августа. К правоохранителям поступило сообщение о том, что в отеле, «расположенном в центральной части города», постоялец нарушает правила проживания. «Прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину, который из принадлежащего ему наградного пистолета произвел вы­стрелы вверх», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате происшествия нет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

При этом источники РБК в силовых структурах сообщили о задержании в одном из отелей города бизнесмена и экс-сенатора от Чечни, бывшего кандидата в президенты России Умара Джабраилова. В ГУ МВД по Москве РБК подтвердить участие в инциденте со стрельбой Джабраилова не смогли.