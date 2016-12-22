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Японский вице-премьер отрекся от собственных слов о Гитлере
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Японский вице-премьер отрекся от собственных слов о Гитлере
Политика, 11:12
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Японский вице-премьер отрекся от собственных слов о Гитлере

Вице-премьер, министр финансов Таро Асо, которого также называют ближайшим другом главы кабинета министров страны Синдзо Абэ, отказался от своих слов об Адольфе Гитлере. Его цитирует японское агентство Kyodo.

«Совершенно очевидно, что была допущена ошибка относительно мотивов Гитлера. Я беру назад эти слова, так как приведение его в качестве примера является неподходящим», — заявил Асо.

Накануне вице-премьер, выступая с лекцией перед молодыми политиками, косвенно оправдал мотивы действий Гитлера.

«О мотивах политика не спрашивают. Важен результат. Сколь бы ни были верны мотивы Гитлера, убившего несколько миллионов человек, это не годится», — заявил Асо.

На эти слова отреагировали представители оппозиционной Демократической партии. Они заявили, что человека, который способен оправдать Гитлера, не должно быть в правительстве.

Теги: Япония , Адольф Гитлер , Таро Асо
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