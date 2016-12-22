Появились фото наблюдающего за ракетным пуском Ким Чен Ына

В Сети появились фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына во время пуска баллистической ракеты. Фото опубликовало северокорейское издание Rodong Sinmun, официальный орган Трудовой партии Кореи.
На снимках лидер КНДР наблюдает за пуском летательного аппарата. Вместе с Ким Чен Ыном за действием следят представители военных кругов государства. Издание также опубликовало в галерее снимки самой баллистической ракеты.
Последний запуск Северная Корея провела 29 августа. Ракета была запущена в сторону Японии. Как поясняли в Токио, прежде чем упасть в море, ракета пролетела над северными районами страны, однако попыток сбить эту ракету японские военные не предпринимали.
Происшествие, как отметили в японском объединенном комитете начальников штабов, «анализировалось властями США и Южной Кореи». Токио заявил о намерении предпринять в ответ «соответствующие шаги», а в Совбезе ООН очередные северокорейские испытания ракет назвали угрозой «безопасности и стабильности».