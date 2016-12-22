Появились фото наблюдающего за ракетным пуском Ким Чен Ына

В Сети появились фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына во время пуска баллистической ракеты. Фото опубликовало северокорейское издание Rodong Sinmun, официальный орган Трудовой партии Кореи.

Ким Чен Ын (Фото: AFP)

На снимках лидер КНДР наблюдает за пуском летательного аппарата. Вместе с Ким Чен Ыном за действием следят представители военных кругов государства. Издание также опубликовало в галерее снимки самой баллистической ракеты.

Последний запуск Северная Корея провела 29 августа. Ракета была запущена в сторону Японии. Как поясняли в Токио, прежде чем упасть в море, ракета пролетела над северными районами страны, однако попыток сбить эту ракету японские военные не предпринимали.

Происшествие, как отметили в японском объединенном комитете начальников штабов, «анализировалось властями США и Южной Кореи». Токио заявил о намерении предпринять в ответ «соответствующие шаги», а в Совбезе ООН очередные северокорейские испытания ракет назвали угрозой «безопасности и стабильности».